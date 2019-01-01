Профессор ВШЭ Григорьев опроверг закат эпохи нефти

Нефть снова стала грозным политическим оружием. Всего несколько лет назад западным клубам были окончательно сформулированы цели развития. Говорили о разноцветном водороде, о ветряках, уже прощались с углеводородами, с нефтью, с газом. И тут оказывается, что на ближайшие десятилетия мы снова возвращаемся к этому формату. Двигателем экономики остаются нефть и газ.

Такую точку зрения с ведущим программы "Событий. 25-й час" обсудил Леонид Григорьев, профессор Высшей школы экономики.

"Интенсивность разговоров о конце [эпохи ]нефти значительно превосходит ее сокращение[темпы потребления]. Напомню, в 2019 году было 100 миллионов баррелей в день потребление, а в 20-м упало до 92-х, а потом вернулось. Причем вернулось, прежде всего, за счет легковушек и дизеля на траках. Вот что не снижается, а растет - это дизель на траках. Поэтому, если иметь в виду реальное потребление, то борьба с нефтью привела к возврату угля. На угле по-прежнему сидит Индонезия, ЮАР, Китай, Индия. Кто производит, кто импортирует. Большинство и то, и то. Поэтому пока очень странно. Падение какого-то значительного парниковых газов нет. И уже все сдались. Я думаю, что прогноз уже — сделать полтора процента к концу века только потепление. Но это уже никто даже не обсуждает. Начинается 2,5-3. То есть программы в целях устойчивого развития, связанные с энергетикой и выбросами, они к 30-му точно не выполняются. То есть живем, ну, понемножку экономим, но не так, как обещали", - сказал Григорьев.