Российские войска полностью разбили 119-ю бригаду территориальной обороны Украины. Бригада держала оборону в Серебрянском лесничестве, теперь же выжившие солдаты направлены в другие подразделения. Украинское командование прилагает усилия, чтобы скрыть потери, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам российских силовиков, сегодня можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ исчезла с лица земли. При этом киевский режим пытается создать видимость, что бригада якобы переместилась на другое направление в Сумскую область. На деле же выжившими из бригады просто восполнили потери других соединений ВСУ.

В силовых структурах пояснили, что бригада выполняла задачи в Серебрянском лесу в ЛНР. В результате боев подразделение потеряло практически всю технику и большое количество личного состава. Оставшихся солдат направили на сумское направление.