В конгрессе США нашли точки соприкосновения с Россией: помогли пришельцы

Американские законодатели нашли неожиданные точки соприкосновения с Россией. Нам есть о чём поговорить! Конгрессмен от штата Флорида Анна Паулина Луна заявила, что в руки американских журналистов попали секретные документы КГБ, касающиеся НЛО.

"Могу сказать, что я недавно встречалась с представителями российского правительства и спросила, есть ли у них какая-то информация об этом? Теперь мы с нетерпением ждём возможности провести двухпартийную встречу с российским парламентом в ближайшее время", - сообщила конгрессвумен.

Тема НЛО и внеземных технологий, которые могут попасть в руки потенциального противника, регулярно становится предметом дебатов в американском Конгрессе. Журналист Джордж Напп, в руки которого якобы попали документы КГБ о неопознанных летающих объектах, рассказывает конгрессменам об инциденте 1982 года, когда НЛО, по его сведением, привели в боевое состояние российские ядерные межконтинентальные ракеты, нацеленные на США.

"Русские офицеры были в панике. Тут НЛО улетают и система запуска баллистических ракет даёт отбой. Полковник Соколов и его команда пытается разобраться, что же произошло, но ничего не понимают", - утверждает журналист.

В общем, пришельцы чуть не устроили новую мировую войну. Но одумались. Вспоминают сенатора Ричарда Рассела, который в 1955 году во время поездки по Закавказью видел из окна поезда аж целых два НЛО! И понял, что пришельцы могут быть на стороне России.

Подогревают брожение в умах и околонаучные американские издания. Так, SiTechDaily выдало мощную теорию: якобы сама математика опровергает возможность возникновения жизни на Земле. Гипотеза ясна – жизнь на нашу планету принесли из космических глубин.

"Эта гипотеза предполагает, что жизнь могла быть намеренно занесена на Землю высокоразвитыми внеземными цивилизациями, хотя автор отмечает, что эта идея бросает вызов принципу бритвы Оккама – научному принципу, отдающему предпочтение более простым объяснениям", - пишет издание.

Конечно, инициатива американского конгрессмена о переговорах с Россией по НЛО выглядит заманчивой. Будем дружить всем миром. Всей галактикой? Или в действительности всё не так как на самом деле?