В деле пропавшей Анны Цомартовой появились новые детали: было еще одно видео

Два года назад после соревнований в Каспийске пропала студентка университета МВД и спортсменка Анна Цомартова. Девушка вышла прогуляться и исчезла.

Первая версия о том, что спортсменка утонула, так и не подтвердилась, а родители и друзья не прекращают поиски. Они уверены — Анна жива. На то, что Цомартова спланировала побег, указывает ряд знаков. Близкие девушки считают, что ее завербовали. Отец Анны в эфире шоу Андрея Малахова сообщил, что нашлась еще одна видеозапись, которая может пролить свет на исчезновение спортсменки.

Ранее семья в соцсетях публиковала два ролика. На одном, он сделан на берегу Каспийского моря, сначала в кадре появляется улыбающаяся Анна, а после она показывает мужчину в черном. А за три дня до пропажи Цомартова сделала другое видео. На этот раз в кадр попал мужчина в красной куртке. Предположительно, это один и тот же человек.

Оказалось, что есть еще один ролик, который словно пазл соединяется с первыми двумя. В этот раз в кадре нет людей — только та самая камера, на которую были сняты первые два видео. Родители Цомартовой считают, что дочь им на что-то намекает.

Отец Анны признался, что перед исчезновением она стала много рассуждать о красивой жизни — мечтала о дорогих машинах, гаджетах. Но тогда родители предупредили, что если девушка планирует строить карьеру в органах (она училась в институте МВД), заработать большие деньги в этой сфере получится вряд ли. Теперь, вспоминая те беседы, Цомартов считает, что перед дочерью открылась какая-то возможность, кто-то пообещал ей приличную сумму.

Родители Анны не исключают, что она могла стать жертвой шантажа и угроз, поэтому решила сбежать. Они по-прежнему верят в то, что их дочь жива и находится за границей. Тем более, что очень похожую на Цомартову девушку видели в Дубае.