Площадь пожара в жилом доме в Иванове возросла до 650 квадратов

Пламя охватило 650 квадратных метров в горящем здании общежития в Иванове. Кровля многоквартирного дома частично обрушилась, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что тушение осложняют конструктивные особенности кровли - наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя. Пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания.

Ранее стало известно, что в Иваново горит крыша здания общежития. Из здания были эвакуированы 45 человек, для них развернут пункт временного размещения на базе гостиницы. С пострадавшими работают психологи передает ТАСС.