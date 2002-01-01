Знакомые Михаила Ефремова рассказали про любовницу артиста: "Белоусова его погубит"

Михаил Ефремов передумал разводиться со своей пятой женой Софьей Кругликовой. От легендарного актера она родила дочерей Веру и Надежду, а также сына Бориса. Кругликова дождалась мужа из колонии, хоть и выяснилось, что там он закрутил роман с актрисой.

Супруги нашли силы, чтобы преодолеть кризис и больше о расставании не идет и речи. Ефремов по-прежнему официально женат на Кругликовой и живет с ней в столичной квартире, а не отдельно в загородном доме, как судачили сплетники. Заявление о разводе супруги не подавали.

Более того, знакомые из окружения артиста рассказали изданию NEWS.ru, что предполагаемая зазноба Михаилу Олеговичу совершенно не подходит. Мол, с Дарьей Белоусовой Ефремов счастлив не будет. Приятели звезды кино не отрицают, что у актера возникла химия с Дарьей, но речи о любви там не идет.

"Белоусова его погубит, она не сможет быть очагом, к которому возвращаются. Дашка — классная актриса, но для семьи не создана. С Кругликовой все-таки дети", — заявил один из знакомых Михаила Олеговича.

Напомним, Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. У пары три ребенка — дочери Вера, Надежда и сын Борис. Близкие семьи рассказывали, что Кругликова долгие годы прощала мужу измены, терпела многочисленные скандалы.