Генштаб: ВС России вошли в Ямполь

ВСУ перебросили в район Красноармейска наиболее боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям. Это позволило российской армии продвинуться на других участках, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

По словам генерала, подразделения ВС России вошли в Плещеевку. Бои на александро-калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки. По словам Герасимова, скоро будет взят под контроль Кировск, передает ТАСС.

Начальник Генштаба также сообщил, что российские войска вошли в Ямполь. Украинские подразделения полностью выбиты из Серебрянского лесничества. Штурмовые части Южной группировки ВС России продвигаются в Северске.