Дана Борисова покаялась после публичного скандала с дочерью: "Мне было больно"

В начале сентября Дана Борисова во время отдыха в Турции разругалась с дочерью. Семейный скандал стал достоянием общественности, когда мать и дочь начали жаловаться на происходящее в соцсетях.

На курорте Полина узнала, что Дана мешает ее карьере. Рыдая, девушка опубликовала несколько постов в Telegram-канале. Борисова-младшая посетовала, что планировала после отпуска устраиваться корреспондентом на один из федеральных каналов, даже были определенные договоренности, но в дело вмешалась мама.

"Она мне сказала, что я никто без нее, а я сказала, что офигенный старт быть дочкой бывшей алкоголички. И сказала, что даже если меня на худший канал возьмут, она все равно будет им звонить и говорить, чтобы меня не брали", — плакала Полина.

В ответ Дана отправила дочь назад в Москву и ввела некие санкции. Как именно ведущая наказала 18-летнюю дочь она пояснила лишь две недели спустя.

По словам Борисовой, Полина в разгар ссоры позволила себе лишнего. Девушка оскорбляла мать. В ответ на это Дана напомнила, что именно благодаря ей Полина снялась в популярном шоу о выживании на острове, но девушка не сочла это существенной заслугой матери. Поговорить нормально у родственниц так не получилось. Та ситуация все еще гложет Борисову.



"Это ранило меня в самое сердце… Я многое сделала для нее, мне было больно… Санкцией, которую я ввела, стало лишение финансов. Я сказала: „Тебе 18 лет, ты звезда, как ты утверждала, иди, пожалуйста, работай“", — оправдалась Дана в беседе с VOICE.