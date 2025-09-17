Пассажирский Airbus едва не протаранил самолет Трампа в небе над Нью-Йорком

Гражданский самолет опасно сблизился с самолетом президента США Дональда Трампа при вылете из аэропорта Нью-Йорка. Опасное сближение вовремя заметил диспетчер.

Как сообщает Bloomberg, диспетчер обратил внимание на схожие высоты и траектории полета двух лайнеров. Он посоветовал экипажу гражданского самолета оторваться от своих планшетов. Он призвал пилотов к бдительности, указав, что на борту другого лайнера – президент США. Диспетчер отдал команду Spirit 1300 повернуть вправо на 20 градусов.

После того как пилоты не ответили на указание, диспетчер повысил голос и повторил команду. Самолет президента США направлялся в Великобританию, Дональд Трамп сейчас находится там с государственным визитом.