Наступление на всех направлениях: главное из заявления начальника Генштаба ВС России

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что в зоне спецоперации войска наступают практически на всех направлениях.

Наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении. Киев, уточнил Герасимов, безуспешно стремится остановить наступление ВС России.

В Купянске развивает наступление группировка войск "Запад". Кроме того, идет продвижение на краснолиманском направлении. К завершению близится освобождение Кировска.

Также, по словам Герасимова, российская армия развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях. В Северске идет продвижении штурмовых подразделений группировки "Южной".