Трамп отказался поддерживать давление Европы на Израиль

Коллективная Европа всё больше критикует Израиль за его действия в секторе Газа. Еврокомиссия предложила приостановить действие некоторых совместных торговых соглашений.

Санкции ещё предстоит утвердить или отклонить, однако Тель-Авив уже пригрозил Брюсселю ответными действиями. Издание Politico утверждает: усилия Евросоюза не слишком беспокоят США, Дональд Трамп хоть и не согласен с давлением на Израиль, но не собирается придавать этому слишком много значения.

Тем временем, в Лондоне прошёл крупнейший благотворительный концерт в поддержку Палестины. На сцену стадиона "Уэмбли" вышли более 40 мировых звёзд. Менее масштабное, но громкое представление - устроили активисты у стен резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. В центре акции - лежащие протестующие в белой одежде, запачканной красной краской.