Путин утвердил новые требования к форме российских военных

С 2026 года форма для российских военнослужащих будет производиться российскими организациями на территории страны.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, передает РИА Новости. Поручение дано кабмину, Минобороны и Минпромторгу. Система госконтрактов на поставки обмундирования будет пересмотрена.

Мера необходима для того, чтобы исключить закупки у иностранных производителей.

Ранее Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Согласно нововведению, высшие офицеры ВС России и Росгвардии теперь будут носить костюмы с брюками, украшенными кантами и лампасами установленных цветов.