Россия отвергла обвинения в распространении дезинформации о смерти Кирка

Россия не причастна к распространению дезинформации по теме убийства американского активиста Чарли Кирка.

Об этом в четверг, 18 сентября, заявило Посольство России в США. Москва не вмешивается во внутренние дела Соединенных Штатов и других стран.

"Мы считаем неприемлемым использование этой трагедии в качестве предлога для разжигания антироссийской истерии", — заявил пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Андрей Бондарев.

Ранее агентство Associated Press написало, что боты, якобы связанные с Россией, Китаем и Ираном, распространяли в социальных сетях дезинформацию относительно убийства Кирка.

31-летнего Кирка застрелили 10 сентября во время дебатов в одном из университетов Юты. Подозреваемый в убийстве, 22-летний житель штата, задержан, в ближайшее время ему собираются предъявить обвинение. Как заявила генпрокурор США, мужчине может грозить расстрел.