Довлатова выдала правду о браке Пугачевой и Киркорова, которую пыталась скрыть певица: "У нее аж руки дрожали"

Алла Пугачева дала большое интервью, в котором вспомнила всех своих мужчин. Больше всего от Примадонны досталось четвертому мужу Филиппу Киркорову. Артистка внезапно объявила, что в этом браке никогда не было любви, сплошной расчет.

Пугачева рассказала, что вышла замуж за сына приятелей из жалости. Мол, она просто исполнила последнюю волю матери Филиппа. Это заявление звезды эстрады, мягко говоря, удивило публику.

Продюсер Киркорова Леонид Дзюник припомнил, что вообще-то Филипп годами кормил супругу, а аппетиты у нее были немалые. Так что еще не понятно, для кого была большая выгода. А радиоведущая Алла Довлатова и вовсе уверяет, что у Примадонны просто остались обиды, вот она и отказывается от чувств к бывшему мужу.

Довлатова вспомнила день, когда Пугачева и Киркоров сыграли свадьбу. Артистка была в числе гостей. Она рассказала, что Примадонна сильно волновалась в момент, когда произносила клятву. Филипп и вовсе не был похож на просто играющего роль жениха, — он со всей душевной чистотой признавался в любви благоверной и сильно переживал, когда она встретила признанного иноагентом Максима Галкина и объявила о разводе.

"Мне кажется, что сейчас она кривит немножко душой, потому что я помню эту свадьбу. Их женила моя хорошая знакомая. Потом мы приезжали, я задавала вопросы. Она говорит: "У нее аж руки дрожали, так она волновалась". Ну как это фиктивный? Он ее очень любил, я помню, как он переживал, когда они расстались. Это был не фиктивный брак", — поделилась Довлатова в беседе с Telegram-каналом Звездач.