Изящная Кейт Миддлтон затмила нелепо вырядившуюся Меланию: даже Трамп подсел поближе к принцессе

Накануне вечером король Карл III и королева Камилла устроили роскошный государственный банкет в Виндзорском замке в честь президента США Дональда Трампа и его жены, первой леди Мелании. На торжественное застолье в зале Святого Георгия пригласили 160 человек: звезд шоу-бизнеса, членов королевской семьи, бизнесменов и политиков.

Фотографии с мероприятия взорвали Сеть. Народ обсуждает принцессу Кейт и Меланию Трамп, сравнивая их наряды. Первая леди США явно пыталась быть самой яркой дамой на приеме, но элегантная Кейт без труда ее затмила.

Кэтрин появилась в Виндзорском замке в платье от кутюр британского дизайнера Филиппы Лепли. Ее наряд украшало кружево с розами, вышитыми вручную золотой нитью. Принцесса дополнила образ тиарой "Узелки любви", любимой королевской реликвией, а также серьгами из коллекции покойной Елизаветы II. Все в зале Святого Георгия оборачивались, чтобы взглянуть на будущую королеву Британии, а Дональд Трамп и вовсе не свои с нее глаз.

Мелания же выбрала не совсем уместный для торжественного случая наряд. Жена президента США решила отойти от приглушенных палитр и классических тонов, которые прописаны в дресс-коде государственных банкетов. Госпожа Трамп надела гламурное канареечно-желтое платье с открытыми плечами и кокетливым декольте. Смелым контрастом в образе стал лиловый широкий пояс. На фоне позолоченного убранства замка Мелания излучала уверенность и смелую индивидуальность.

Отметим, что Дональд Тамп даже за столом сидел с менее яркой Кейт Миддлтон, а его жена осталась на противоположной стороне в компании королевы Камиллы и принца Уильяма.