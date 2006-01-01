ФСБ предотвратила убийство главы оборонного предприятия: террорист прикинулся старушкой

ФСБ предотвратила убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. Как сообщили в спецслужбе, в городе выявлена агентурная сеть спецслужб Украины. В нее входили трое россиян 1993, 1994 и 2006 годов рождения.

Как рассказали в ФСБ, преступники собирались подорвать автомобиль руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Тайник со взрывчаткой был оборудован на одном из петербургских кладбищ.

"С целью направить следствие по ложному пути, исполнитель после изъятия из тайника СВУ переоделся в женскую одежду и направился к месту преступления, где при минировании автомобиля был задержан сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.

Задержанные в ходе допроса сообщили, что сотрудничали с украинскими спецслужбами с помощью мессенджера Telegram. Возбуждено уголовное дело.