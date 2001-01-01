Прямая линия с участием Путина запланирована на декабрь

Прямая линия президента России Владимира Путина будет объединена с большой пресс-конференцией, мероприятие состоится в декабре.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

Впервые прямая линия с Путиным прошла в 2001 году, после чего она проводилась ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2022 годов. С 2023 года прямая линия и пресс-конференция проводятся в объединенном формате.

В прошлом году Путин отвечал на вопросы россиян и журналистов 4,5 часа.