Водолазы показали видео с затонувшим вездеходом в Забайкалье

Водолазы сняли гусеничный вездеход, который упал на дно озера Амудиса в Забайкальском крае.

В настоящий момент специалисты работают над извлечением затонувшего вездехода на берег, сообщил департамент по гражданской обороне Забайкалья

ЧП произошло в одном из озер в Каларском районе в понедельник, 15 сентября. При спуске с горы у гусеничного вездехода отказали тормоза и он упал в воду. В салоне находились 9 человек: четверым удалось выбраться, пятеро погибли.

Вечером в среду водолазы подняли тела трех погибших. В четверг обнаружили еще двух утонувших, передает РИА Новости.