Беременная Регина Тодоренко сообщила о несчастье в семье

Регина Тодоренко скоро станет многодетной мамой. С мужем Владом Топаловым артистка воспитывает двоих сыновей — Михаила и Мирослава. А через пару недель она родит третьего наследника.

Но спокойной беременность Регины назвать сложно. Она постоянно переживает. Так, недавно врачи запретили Тодоренко рожать естественным путем. Ведущая волнуется из-за этого и надеется, что раз уж двое ее сыновей появились на свет без кесарева сечения, то может повезет и с третьим.

Дают поводы для беспокойства и близкие Регины. Актриса призналась, что в ее семье несчастье — папа неудачно съездил на рыбалку и оказался в реанимации. У мужчины "дырка в легком и бонус в виде двух сломанных ребер", так Тодоренко описала его травмы.

Но и это еще не все, близкая подруга артистки столкнулась с угрозой потери ребенка. "Беременная подруга решила пощекотать всем нервы и на 33-й неделе отправилась в реанимацию", — написала Тодоренко в своем Telegram-канале.

Регина пытается не вовлекаться в проблемы близких, ведь стресс может навредить ее малышу. "Я тут стараюсь держать позитив, потому что внутри меня сидит мое пятикилограммовое чудо, которое, между прочим, уже могло бы арендовать отдельную квартиру", — отметила ведущая.