Собянин: Москва демонстрирует рост практически по всем направлениям экономики

Как сохранить стабильность и достичь устойчивого экономического роста в условиях постоянно меняющейся глобальной среды. Эти и другие вопросы обсуждают сегодня в Москве на десятом юбилейном финансовом форуме. Он проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

Мероприятие объединило представителей органов власти, бизнеса, общественных организаций и экспертов в сфере экономики. В этом году тема форума - "Финансовая система: вызовы и задачи". В программе 17 деловых сессий, они посвящены новым направлениям цифровизации госзакупок, макроэкономическим трендам, приоритетам налоговой политики на ближайшие 5 лет.

В пленарном заседании приняли участие министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также мэр Москвы Сергей Собянин, который рассказал о развитии столичной экономики.

"Пока в Москве по всем практически направлениям есть рост, и рост инвестиций, рост промышленного производства, и даже небольшой рост торговли. Я думаю, что даже вот первые такие робкие намёки на снижение ставки, они, видите, уже начали говорить о том, что у нас автомобилей больше будут производить и покупать, товаров там, кредиты растут и т.д. Всё равно уже какое-то такое оживление будет происходить. Так что, надеюсь, что мы сейчас находимся на какой-то самой низкой точке роста", - заявил Сергей Собянин.