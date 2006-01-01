Агентурную сеть СБУ разгромили в Санкт-Петербурге: все подробности

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Санкт-Петербурге. Преступление готовила агентурная сеть украинских спецслужб. Целью трех завербованных россиян стал руководитель одного из оборонных предприятий. Злоумышленники планировали подорвать автомобиль топ-менеджера с помощью самодельного взрывного устройства.

Санкт-Петербург, сумерки. На перекрестке — худощавая старушка. Каждый шаг энергичной бабушки фиксируют камеры наружного наблюдения. Вот пожилая дама, театрально прихрамывая, идет через сквер. На других кадрах она уже вполне себе без тросточки делает вид, будто что-то ищет рядом с припаркованным внедорожником. А вот уже оперативники ФСБ укладывают пенсионерку лицом в асфальт.

Грим не помог. Корявая походка тоже. 19-летний молодой человек, который выдавал себя за старушку, задержан. Сегодня в ФСБ сообщили: обезврежена целая группа, которая готовила в Северной столице резонансный теракт.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 г.р., причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении ФСБ.

Где найти устройство, куда отнести, как прикрепить - все детали задержанному сообщали кураторы из Главного Управления разведки Украины.

"Я подобрал пакет, устройство в виде пауэрбанка, черный с магнитами. Мне скинули точные координаты, то есть где машина стоит, фотографии свежие. Примерно к 6 утра я дошел до машины, установил устройство, начал уходить и был задержан", - рассказал задержанный.

Задержаны и две девушки. Одна занималась сбором информации. Выясняла адрес и привычки директора предприятия, на которого готовилось покушение. Координировал действия группы некто Всеволод, агент украинских спецслужб.

"Изначально он говорил, что им надо узнать, когда он находится дома, когда он, во сколько времени уезжает на работу, когда он возвращается с работы, просто его график", - рассказывает задержанная.

Вторая задержанная устроила тайник и перенесла в него бомбу. Тот же Всеволод писал в мессенджере, где необходимо спрятать фугас и как это сделать, чтоб не попасться.

"Он мне написал, что надо ехать на такси, что в метро, под рамки с этой посылкой заходить нельзя, дальше мне было сказано ехать с посылкой на "Волковское" кладбище, скинули координаты его", - говорит девушка.

Сегодня все трое дают признательные показания. Общение с кураторами начиналось, казалось бы с поручений, которые не имеют ничего общего с терроризмом. Например, изрисовать стены зданий какими то антироссийскими надписями. Но дальше - больше. Просто граффити было уже мало. Всеволод попросил сфотографировать вышку сотовой связи. И вот финал - покушение на директора крупного завода российского ОПК.

Оперативники выяснили, что все трое, вышли на связь с украинским ГУР добровольно. За не великие гонорары. Например, псевдо-старушке за этот криминальный перформанс предлагали 25 тысяч рублей. Теперь же молодому человеку грозит пожизненное. Девушкам - до 30 лет заключения. Кстати, статьи терроризм и госизмена амнистии не предполагают. А в ФСБ еще раз призывали граждан быть бдительными и не общаться с незнакомцами через соцсети и мессенджеры.