В Крыму наращивают промышленное производство миндаля

Улитки не оставляют попыток вскрыть плотную скорлупу - ароматный запах притягивает. Созрел королевский орех! Ботаники возразят: на самом деле миндаль – это косточка. Он цветет раньше всех, но плоды дает только осенью.

"Саду уже 7 лет, он даёт второй урожай. Мы рассчитываем, когда выйдет на полное плодоношение, что он будет давать до 2 тонн ореха с гектара", - говорит Роман Фурсенко, президент ассоциации ореховодов России.

Уход за садом минимальный. Обрезка, удобрение, даже уборка механизированы. Работников меньше, скорость выше. На одно дерево не больше двух минут!

Высаживают в основном сорта крымской селекции. Они выведены учёными Никитского ботанического сада. Деревья неприхотливые и устойчивые к степному климату. Черноморский район - родина Крымского миндаля. Именно на северо-западе Крыма во второй половине 20 века появились первые промышленные сады.

Дерево легко переносит засуху, благодаря мощной корневой системе, которая глубоко проникает в землю, не требует обильного полива. Боится только заморозков. Но здесь рядом море. Влажный и тёплый воздух нивелирует перепады температуры и сохраняет урожай.

Миндаль - безотходный продукт: околоплодник едят овцы, ядра используют в кондитерских изделиях, скорлупу — в косметических средствах, таких как скраб. Спрос на продукт постоянно растет. Поэтому площадь орехоплодных садов в Крыму ежегодно увеличивается. Помогают региональные и государственные субсидии. Фермерам компенсируют часть затрат на систему орошения и закупку посадочного материала.

"За последние 7 лет системная закладка миндаля позволила нам выйти уже на 1000 тонн ореха готового. Объём, который мы сейчас фиксируем, растет, потому что ежегодно мы закладываем 250-300 гектаров миндаля", - рассказывает Денис Кратюк, министр сельского хозяйства РК.

Ежегодно Россия импортирует порядка 15 тысяч тонн миндаля. Но фермеры уверены, что уже через четверть века большую часть этого объёма смогут производить на полуострове.