Трампу устроили королевский прием перед сложными переговорами по Украине: баловали как ребенка

Украинский кризис станет одной из центральных тем на переговорах Дональда Трампа и Кира Стармера. Встреча президента США и британского премьера запланирована сегодня, в заключительный день государственного визита американского лидера в королевство. И несмотря на то, что Лондон традиционно считается наиболее близким партнером Вашингтона в Европе, позиция нынешнего главы Белого дома по украинскому и целому ряду других вопросов сильно расходится с подходом британцев.

Пока британцы пытались остановить Трампа, в Виндзорском замке американскому президенту устроили пышные церемонии и королевские почести.

Трампа баловали как ребенка, в один голос трубят британские СМИ. На ужине подавали любимое шампанское Черчилля. И угощали коллекционным портвейном 45-го года. Возможно, намек на прошлое президентство Трама – в свой первый срок он по счету оказался 45-м президентом США. Во время официальной части визита американского гостя катали на карете, одаривали подарками и вниманием.

"Почетный караул - это обычно одна рота, а было три. То есть в три раза больше, чем могло поместиться на этой маленькой площади. Они просто втискивали все, что только могли, чтобы показать, что этот визит особенный и такого никогда раньше не было", - иронизируют журналисты.

А британская пресса не скупилась этим утром на эпитеты, называя приезд Трампа днем помп и протестов. Daily Mirror прямым текстом выразили негодование: мол королевская семья как могла тешила самолюбие американца. А Дональд Трамп демонстрировал, кто в замке хозяин. Жесты американского лидера пресса сочла нарушением протокола. Вот американец похлопывает короля по спине. А потом еще раз. А позже и вовсе забыл про хозяина замка и пошел вперед него, заговорив с одним из королевских гвардейцев.

Впрочем, такое Трамп проворачивает не с первым британским монархом. Манеру притягивать к себе собеседника, о которой знают все мировые политики, глава Белого дома снова применил уже с принцем Уэльским. Впрочем, этот визит Трампа, прежде всего, важен именно Британии. Поэтому там готовы потерпеть.

"Наши страны поддерживают самые тесные отношения в области обороны, безопасности и разведки, которые когда-либо были известны. В двух мировых войнах мы сражались вместе. Поэтому мы и наши союзники поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - заявил Карл III.

На Карла возложена миссия: подготовить почву перед встречей с премьером Киром Стармером, которая пройдет сегодня. Темы переговоров известны: американские пошлины, инвестиции и, конечно Украина. Насчет которой между двумя лидерами, как минимум, не совсем схожие взгляды. Но бизнесмен-Трамп, прежде всего, считает не количество друзей, а деньги. Поставив ультиматум ЕС не покупать российскую нефть, он буквально поставил перед Брюсселем неразрешимую задачу, пишет Wall Street Journal.

"Европейские дипломаты утверждают, что Трамп выдвигает условия, зная, что ЕС их не удовлетворит, и это позволяет президенту избегать усиления экономического давления на Россию. Прислушаться к призывам Трампа ввести строгие санкции против Китая и Индии, прекратить покупать российскую нефть - это тяжелая задача для Европы", - говорится в материале издания.

Зеленскому поэтому приходится искать запасной план. Если не будет гарантий безопасности, то Европа должна дать денег, говорит главарь киевского режима.

"Мы получили более 2 миллиардов денег от наших партнёров специально для программы PURL. В октябре ожидаем ещё дополнительные средства, думаю, общий объём составит около 3,6 миллиардов. Первые два пакета по 500 миллионов. Я не буду говорить все детали, но точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS", - заявил Зеленский.

Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции с главой Европарламента. Кто и сколько сможет предоставить Киеву, главарь режима не уточнил. После налета дронов на Польшу в Европе боятся российской угрозы и стараются придержать ПВО дома. Впрочем, в Варшаве, где всю неделю называли эти БПЛА российскими, уже в этом не уверены. Зеленский уже успел обвинить Варшаву с неспособности защищаться, чем вызвал гнев польского министра обороны. Он, к слову, сегодня прибыл с визитом в Киев. То ли, чтобы ответить на обвинения, то ли объяснить Зеленскому, что его провокации больше не сработают.