Дома сгорели дотла: крупный природный пожар охватил Каменск-Шахтинский

Крупный природный пожар в Каменск-Шахтинском Ростовской области. Загорелась сухая трава на площади 700 квадратных метров.

Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые постройки. Пострадали 13 домов, часть из них сгорели дотла. Обошлось без жертв. В тушении задействовали свыше 50 человек, 17 единиц техники, включая пожарный поезд. В городе ввели режим ЧС.

На базе одной из школ организовали пункт временного размещения. Людям, оставшимся без крова, выплатят компенсацию. В причинах ЧП разбираются правоохранители, проверяют версию о неосторожном обращении с огнём.