Киркоров гордится отбившейся от рук дочерью: "Алла-Виктория пошла в меня. Мой характер!"

Филипп Киркоров забрал детей из дубайской школы. Теперь 13-летние Алла-Виктория и Мартин учатся в России. Поп-король гордится наследниками и признается, что они обходятся без репетиторов.

В какое учебное заведение отдал детей на этот раз, Филипп не признается. Но, учитывая, что до этого за престижную дубайскую школу он платил по 12 миллионов рублей за каждого ребенка, вряд ли в Москве Киркоров стал экономить на образовании Мартина и Аллы-Виктории.

"Я думал, будет сложнее, но пока претензий к детям нет", — коротко ответил артист об успехах наследников.

Филипп понимает, что требовать усидчивости и покладистости от подростков бессмысленно. Исполнитель хита "Единственная" не ругает даже отбившуюся от рук дочь, а ведь Алла-Виктория высмеивает его на весь интернет.

"Возраст у них сейчас непростой, но мы справляемся. Сын весь в спорте, увлекается баскетболом и футболом. А Алла-Виктория у нас блогер, ее ролики набирают в соцсетях миллионы просмотров. Я думаю, в этом нет ничего плохого. Чувством юмора Алла-Виктория пошла в меня. Мой характер!" — с гордостью заявил Киркоров в беседе с "Комсомольской правдой".