ВСУ в скором времени могут сдать ВС России важнейший город в зоне проведения спецоперации - Красноармейск (украинское название – Покровск).

Украинцы больше года удерживали оборону Красноармейска, но сейчас ситуация осложнилась, сообщает британский телеканал Sky News.

"Российское наступление выдавливает украинцев", - отмечается в материале.

ВС России взяли под контроль все пути снабжения и создали зону поражения с помощью беспилотников, сообщила эксперт отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон.

Если ВСУ сдадут Красноармейск, то перед российскими силами откроется прямой пусть на Краматорск и Славянск.

Красноармейск (Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. Является одним из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". В Красноармейске расположен железнодорожный узел, связывающий ДНР с Днепропетровской областью.