Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России.

Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Гуцан занимает должность полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Ему 65 лет.

Нынешнего генпрокурора России Игоря Краснова рекомендуют на должность председателя Верховного Суда. Путин уже внес представление в Совет Федерации, также его кандидатуру одобрила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).