Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы

Федеральный бюджет должен обеспечить все обязательства властей страны перед гражданами.

Это должно быть вне зависимости от того, с какими трудностями столкнется Россия, заявил министр финансов Антон Силуанов. Все обязательства перед гражданами и бизнесом, обороной и безопасностью и национальными целями должны быть выполнены.

Те ограничения, санкции, с которыми мы столкнулись, те торговые войны, которые, мы видим, сейчас идут, различные ценовые ситуации на внешних рынках абсолютно не были заметны для наших людей", - сообщил глава Минфина на Московском финансовом форуме.

Задача бюджета на 2026-2028 годы - "размягчить" денежно-кредитную политику, подчеркнул Силуанов.

Как ожидается, кабмин внесет проект федерального бюджета на 2026-2028 годы в Госдуму 29 сентября.