86-летняя Тамара Семина живет в нищете: "Мы, актеры кино, заброшенные. Пенсия копеечная"

Тамара Семина сыграла более чем в 100 фильмах. Известность пришла к ней после первой же роли — в ленте "Воскресение" по роману Толстого. Затем были "Вечный зов", "Безотцовщина", "Золотой теленок". Актрисе 86 лет, а она еще с удовольствием бы сыграла в кино, но пока достойных ролей не видит.

Тамара Петровна признается, что подработка ей бы не помешала, ведь порой едва хватает денег на продукты. Народная артистка России говорит, что ее пенсия — сущие копейки — 17 тысяч рублей. Да и не только у нее, мол, далеко не все российские актеры и музыканты получают достойные выплаты.

По словам Семиной, даже звание народной артистки не спасает ситуацию, за него доплачивают всего 30 тысяч рублей. Но даже не это печалит актрису, а то, что актерами, которые в силу возраста больше не могут работать, никто не интересуются. А ведь многие из них едва сводят концы с концами.

"Давно пора повысить пенсии артистам. Я вот народная артистка, я нищая. У эстрады тоже свои проблемы. Мы, актеры кино, заброшенные. Пенсия копеечная. Нас не спрашивают, как мы живем, в чем нуждаемся. Ни одного вопроса пожилым людям. Увы и ах! Элементарного внимания требуют пожилые люди", — пожаловалась Семина в беседе с "Абзацем".