Тихий юбилей Петросяна в "графской" усадьбе обернулся грандиозным скандалом

Евгению Петросяну 16 сентября исполнилось 80 лет. Супруга решила устроить юмористу сюрприз, она организовала отдых за городом в роскошной усадьбе.

На четыре дня Татьяна Брухунова арендовала дом "Графский" в усадьбе "Времена года", расположенной в деревне Наговье на живописном ледниковом озере. Артист с сыном рыбачили с частного пирса, а его жена и дочь наслаждались видами, попивая чай на террасе.

Юбилей прошел тихо, без фейерверков, концертов и съемок. Петросян встретил 80-летие с самыми близкими. Но и тут не обошлось без скандала. Татьяна все четыре дня активно делилась фотографиями и видео с отдыха на своей странице в запрещенной в России соцсети Instagram. При чем Брухунова не только показывала интерьеры, но даже упоминала владельцев усадьбы. Народ заподозрил, что жена юмориста нарушила закон, и ее посты являются рекламными. Цены Татьяна, конечно, не указывала, зато щедро снабжала свои посты и сторис геолокациями и отметками соцсетей "Времен года".

Народ требует привлечь Брухунову к ответственности за скрытую рекламу. Согласно российскому законодательству, с 1 сентября реклама в запрещенных соцсетях не только запрещена, но и карается штрафами. Пользователи Сети заметили, что Татьяна не обозначала публикации как рекламные, хотя ее активность напоминала полноценный промо-пакет, пишет Women.ru.