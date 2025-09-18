За "зарплаты в конвертах" могут ввести уголовную ответственность

В Кировской области предложили ввести уголовную ответственность за неофициальные зарплаты, а затем распространить инициативу на федеральный уровень.

Все схемы ухода от налогов и подмены трудовых отношений должны быть проанализированы, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

"Выплата зарплаты "в серую" - это воровство из карманов учителей, врачей, социальных работников", - передает его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал бороться с теневым сектором российской экономики и уклонением от уплаты налогов.