Известный продюсер не смолчал после упреков Пугачевой: "Она никогда никому ничего хорошего не делала"

Алла Пугачева дала большое интервью, которое обсуждают уже который день. За три часа беседы с иноагентом Екатериной Гордеевой Примадонна прошлась по всем своим знакомым. Больше всех досталось Игорю Николаеву и Филиппу Киркорову.

Исполнительница хита "Мадам Брошкина" заявила, что вышла замуж за сына друзей из жалости. Мол, умирая, мама Филиппа просила присмотреть за ним. На эти слова эмоционально отреагировал Иосиф Пригожин. Его возмутило, что артистка обесценила 11 лет жизни с Киркоровым.

"Она говорит про Филиппа, с которым она прожила кучу лет, потом обвенчалась, что он просто проект. Получается, всех нас она сделала дурачками. Мы же верили, что у них любовь, а это, оказывается, был проект", — не смог промолчать продюсер.

Вступился Пригожин и за Игоря Николаева. На своего давнего приятеля Пугачева затаила обиду после того, как покинула страну, якобы композитор боится произносить ее имя вслух.

"Про Игоря Николаева она сказала, что он ее предал. На самом деле, будучи знакомым с ним, я знаю, как он в ней души не чаял и никогда не боялся даже в период, когда она уехала из страны, все время ее поздравлять", — рассказал Иосиф.

Продюсер упрекнул Аллу Борисовну в эгоизме, он уверен, что певица просто зациклена на себе. "Она никогда никому ничего хорошего не делала. Потому что решала исключительно свои задачи как звезда, как величина. Как к артистке я к ней хорошо отношусь, но по-человечески…" — заявил Пригожин в разговоре с Telegram-каналом "Звездач".