Новаторские практики обсудили на юбилейной Всероссийской неделе охраны труда

Вопросы социальной защиты, здравоохранения, демографии стали главными темами юбилейной 10-й Всероссийской недели охраны труда. Мероприятие прошло на площадке университета "Сириус".

В дискуссиях приняли участие федеральные министры, представители профсоюзов, бизнеса, эксперты из разных регионов России и более чем из трех десятков зарубежных государств. На пленарных сессиях и семинарах говорили об инвестициях в человеческий капитал, обсуждали внедрение эффективных новаторских практик охраны труда.

"Мы в принципе видим сегодня рост заинтересованности со стороны как предприятий, так и работников в формировании корпоративной культуры охраны труда. Все это предполагает за собой обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, формирование реабилитационных процедур на предприятии, развитие промышленной медицины. Все это аспекты, которые сегодня демонстрируют заботу работодателя по отношению к своим сотрудникам, своим работникам", - заявил министр труда Антон Котяков.