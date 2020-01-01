Собянин объяснил успех столицы: о чем еще говорили на Московском финансовом форуме

Москва демонстрирует рост практически по всем направлениям экономики. Об этом, сегодня, заявил мэр столицы - Сергей Собянин, на Московском финансовом форуме. Который открылся в "Манеже". Фиксируется рост инвестиций. Промышленного производства и торговли. А гарантии социальной поддержки москвичей будут сохранены.

Десятый юбилейный Московский финансовый форум собрал в Манеже тех, от кого зависит экономическое развитие страны. Предстоит решить сложнейшие задачи - повышение качества жизни, обеспечение технологического лидерства, финансового суверенитета и формирование сильной промышленности. Об этом сегодня и говорили на пленарном заседании.

На реализацию этих планов в рамках национальных проектов до 30 года планируют направить около 40 триллионов рублей. А это один годовой бюджет страны.

"Особый акцент сделан на повышении инвестиционной привлекательности России. Президент поставил задачу увеличить к 2030 году объём инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% относительно 2020 года за счёт постоянного улучшения инвестклимата", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В самом начале расставили все точки над i. Кто бы что не говорил, но рецессии в российской экономике нет, заявила председатель банка России Эльвира Набиуллина.

"Не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается", - уверяет глава ЦБ.

Более того, повысился потребительский спрос, заметно увеличивается корпоративное кредитование. А это говорит о стабильности в стране. Неравномерность же роста в экономике - следствие структурных изменений в различных отраслях. Опережающими темпами развивается Москва. Инвестиции за последние 6 лет практически в два с половиной раза больше, чем в стране. На рубль бюджетных - 18 частных.

"Пока в Москве по всем практически направлениям есть рост, и рост инвестиций, рост промышленного производства, и даже небольшой рост торговли. Я думаю, что даже вот первые такие робкие намёки на снижение ставки, они, видите, уже начали говорить о том, что у нас автомобилей больше будут производить и покупать, товаров там, кредиты растут и т.д. Всё равно уже какое-то такое оживление будет происходить. Так что, надеюсь, что мы сейчас находимся на какой-то самой низкой точке роста", - объясняет Сергей Собянин.

Мэр Москвы сравнил производительность труда в России и Германии, отметив, что высокий показатель там связан с концентрацией населения.

"В Германии производительность труда выше, чем в нашей стране, в 1,7 раза. Вы посмотрите, вы видели немцев, которые переработали? Большой обеденный перерыв, бокал пива. Короткая рабочая неделя", - говорит мэр.

Все по плану и в бюджете страны на следующий год. Министр финансов Антон Силуанов заверил: все обещания государства по индексации социальных выплат будут выполнены. В новый финансовый документ закладывают эффективный инструмент - снижение зависимости от различных ограничений. Ценовых или объемных - от нефтегазовых доходов.