Программе "Стану мамой" — год: более 270 тысяч москвичек проверили репродуктивное здоровье

Простой шаг навстречу большому счастью. Более 270 тысяч москвичек проверили репродуктивное здоровье, в рамках столичного проекта "Стану мамой". Об этом сообщила заместитель мэра по социальному развитию Анастасия Ракова. За текущий год программа помогла не только выявить заболевания на ранних стадиях, но и подарить радость материнства.

— Зай, ты на громкой, хорошо сидишь?

— Мальчик!... Ну круто! Имя думай!

Этой радости в семье Тимофеевых во многом помогла московская программа "Стану мамой". У Натальи уже двое детей, о третьем с мужем мечтали, но всё как-то откладывали. Решающим стал результат специального анализа на репродуктивное здоровье — его Наталья бесплатно сдала в своей поликлинике.

Высокий темп жизни в огромном мегаполисе часто заставляет откладывать рождение детей на потом. Но врачи предупреждают, возраст — ключевой фактор для возможности зачать ребенка. В рамках московской программы "Стану мамой" женщины от 18 до 39 лет могут сдать анализ на АМГ — специальный гормон, который показывает запас яйцеклеток.

"При сниженном уровне гормона можем заподозрить приближение менопаузы. Мы делаем все, для того, чтобы каждая женщина стала мамой", - говорит Ольга Камнева - завед акушерско-гинекологическим отделением №3 ЦЖЗ Перервинский.

Программа помогает понять свои биологические часы и планировать беременность осознанно, учитывая и карьеру, и жизненные обстоятельства.

"Если АМГ снижен, ей предоставляется возможность провести криоконсервацию яйцеклеток или эмбрионов. Также есть возможность проведения генетического тестирования", - объясняет Дарья Проскурина - заведующая акушерско-гинекологическим отделением № 1 ЦЖЗ на Перервинском ГКБ 15.

Двойное счастье в семье Анастасии: братьям-близнецам уже три месяца. Хотя у женщины уже есть дети, она тоже проверила здоровье по программе. Результат показал, что всё в порядке — это и придало уверенности подарить старшим детям ещё двух братиков.

С начала проекта уже сформировано более больше 1300 тысяч направлений на анализы. Участвовать в нём могут все женщины.

"Профильная инфраструктура сейчас объединяет пять роддомов и шесть современных перинатальных центров. Будущая мама наблюдается в рамках единого "бесшовного" комплекса непрерывной медицинской помощи: Центр женского здоровья — роддом или перинатальный центр — многопрофильная больница, а все данные хранятся в электронной медицинской карте и доступны разным врачам на всех этапах наблюдения", - говорит Анастасия Ракова, заммэра столицы по вопросам социального развития.

Город создаёт все условия, чтобы женщины могли быть здоровыми и становиться мамами тогда, когда сами этого захотят.