Как сотрудники "Московской безопасности" помогают обеспечивать порядок в столице

Не растеряться в экстремальной ситуации, оказать первую медицинскую помощь или даже предостеречь от телефонных мошенников. Сотрудники "Московской безопасности" следят за порядком на улицах и в парках города, помогают и полиции на массовых мероприятиях.

В Парке "Зарядье" всегда многолюдно. И всегда спокойно. Потому что за порядком следят сотрудники "Московской безопасности". Люди в синей форме всегда помогут найти потерявшегося ребенка, вразумят шумную компанию или подскажут дорогу заплутавшему туристу.

Учреждение "Московская безопасность" появилось в начале года на базе опорных пунктов охраны правопорядка. Теперь сотрудники патрулируют парки, центральные улицы и районы столицы, помогают полиции на массовых мероприятиях: больших форумах, концертах, праздновании Дня Победы или Дня города. Инспекторы напомнят, как вести себя не только на улице, но и в киберпространстве.

Сотрудники "Московской безопасности" курируют работу городской народной дружины. Добровольцы в жёлтых жилетах помогают в охране порядка по 4 часа 3 раза в месяц. Вступить в дружину несложно. Для этого нужно быть совершеннолетним и не иметь проблем с законом. Юридическое образование или срочная служба приветствуются. Впрочем, главное - любить свой город.

"Хочется, чтобы наш любимый город был безопасный. И чтобы людям в городе было безопасно и комфортно. И, соответственно, хотелось бы, чтоб люди тоже вели себя как-то по-доброму. Следим за порядком", - говорит Людмила Гречишкина, сотрудник народной дружины.

Сотрудники "Московской безопасности" прошли специальную подготовку: не растеряются в экстремальной ситуации, смогут оказать первую медицинскую помощь. В их рядах много тех, кто прошёл службу в правоохранительных органах. Инструктаж перед дежурством, как у профессионалов: "В ходе несения дежурства: первое - смотрим на граждан, на лиц, которые ведут себя неадекватно: в нетрезвом виде, в наркотическом опьянении. Сразу же непосредственно доклад мне и сотруднику полиции, который старший на этом участке".

Впрочем, зачастую, обходится и без сотрудников полиции. Большинству граждан достаточно просто вежливо напомнить о правилах общественного порядка.

Сотрудники "Московской безопасности" уверены оказывать помощь - это призвание! И не только людям. Вячеслав — ветеран СВО. Уже полгода патрулирует улицы города. Однажды, встретив бродячую собаку, не смог пройти мимо.

"С виду выглядела очень плохо. Нами было принято решение составить заявку в службу отлова диких животных и дать объявление о поисках хозяина. В скором времени собака была передана в приют и мы решили взять над ней шефство", - говорит Вячеслав Герасименко, специалист по обеспечению правопорядка района "Некрасовка".

Поступить как-то иначе сотрудники "Московской безопасности" вряд ли могли. Ведь собака — тоже житель столицы, и оказалась в трудной ситуации.