Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Жизнь становится приятнее, если украсить ее заботой о себе. Добавьте в график лайтовые ритуалы: ароматный чай, чтение перед сном, неспешные прогулки.

Тельцы

Вам очень важно нравиться себе. Попробуйте новый парфюм или шарфик на осень – Венера учит нас быть счастливыми через самые простые удовольствия.

Близнецы

Дом, милый дом! Венера входит в Деву, делая все красивым и удобным, так что это лучшее время для поиска идей, касающихся домашнего уюта и интерьера.

Раки

Чем холоднее на улице, тем теплее дома! Впереди еще долгая осень, когда душевные разговоры за ужином, теплые сообщения будут особенно радовать вас.

Львы

Разговоры станут мягче, письма – вежливее, а ваши фразы – точнее. Используйте это время для того, чтобы договориться о важном и быть услышанными.

Девы

До 14 октября Венера в вашем знаке, а вы – в центре внимания. Не скромничайте – сейчас вам можно больше, чем обычно, и мир готов подарить вам новый шанс.

Весы

Ваш внутренний мир очень важен. Дайте себе время побыть в тишине, проанализировать мысли и признаться в чем-то, что вас давно тревожит.

Скорпионы

Даже представители этого знака иногда отчаянно нуждаются в поддержке! И она придет: звезды напомнят о старых связях и даже помогут вернуть кого-то важного в ваш круг.

Стрельцы

Венера в Деве не любитель пускать пыль в глаза. Оставьте глянец другим – вам сейчас важнее быть понятными, четкими и главное – предсказуемыми в делах.

Козероги

День поможет навести порядок в желаниях. Подумайте, чему вы хотите научиться, куда поехать и с кем поделиться этим маршрутом – Венера уже рисует карту.

Водолеи

Разговоры о личном становятся легче, если вести их с уважением и терпением. У вас впереди четыре недели, чтобы наладить диалог с кем-то из близких.

Рыбы

Любовь в деталях! Венера входит в Деву и призывает вас уделить внимание своей семье. Помните о волшебной силе маленьких актов доброты и заботы.