Пума из Кунцева в восторге от переезда из тесной квартиры в просторный вольер

Общителен, игрив и полон энергии! Пума Геркулес, который переехал из тесной квартиры в Кунцево в просторный вольер Московского зоопарка, осваивает обновлённую территорию.

Пространства внутри и снаружи стало больше, а еще тренажёры, когтеточки, пни, а также пряные масла и запахи других животных - Геркулесу просто некогда грустить! Зверь уже спокойно относится к обычным медицинским процедурам, способен сосредоточиться и долго преследовать цель. Теперь задача - подготовиться к УЗИ.

За прилежную учёбу Геркулес получает награду - большой кусок мяса. Только достать его - та ещё головоломка: лакомство спрятано в коробки и шуршащую обёртку.