Макрон обещает показать фотографию, которая докажет, что Брижит — женщина

Журналистка Наташа Рей и американская активистка Кэндис Оуэнс утверждают, что супруга президента Франции Брижит Макрон с точки зрения гендерной принадлежности может быть мужчиной. Рей считает, что будущая первая леди Франции при рождении получила имя Жан-Мишель Тронье.

Макрон не раз вступался за супругу, а теперь он готов предоставить серьезные аргументы. По данным BBC, французский лидер покажет в американском суде "фотографические и научные доказательства" того, что его жена является женщиной.

Сейчас семья президента судится с Кэндис Оуэнс, ей предъявлен иск в клевете. По словам адвоката президентской четы Тома Клэра, Бриджит страдает из-за шумихи, поднятой активисткой, утверждения, которые распространяет Оуэнс, невероятно унизительны для госпожи Макрон.

"Когда твоя семья подвергается нападкам, это изматывает. И Макрон не застрахован от этого, даже будучи президентом страны", — заявил юрист в беседе с BBC.

Адвокат не стал раскрывать, что именно принесет в суд французский лидер, но отметил, что это "экспертные показания научного характера" и фотографии беременной Брижит.

"Ей придется публично раскрыть очень интимные детали. Но она готова это сделать. Она твердо намерена сделать все необходимое, чтобы восстановить истину", — подчеркнул защитник семьи президента Франции.