Дочь Даны Борисовой о перенесенных к 18 годам пластических операциях: "Это как сходить за хлебом"

Дочь Даны Борисовой за год перенесла две пластические операции. Сначала Полине изменили форму носа, а спустя пару месяцев перекроили все тело.

Как рассказывала сама Борисова-младшая, за четыре часа хирурги вылепили ей новое тело — уменьшили грудь, подкорректировали ягодицы и провели липоскульптурирование.

В Сети Полину уже прозвали королевой пластических операций. Хотя девушке только в конце августа исполнилось 18 лет. В интервью для канала "Алена, Блин!" дочь телеведущей честно рассказала обо всех хирургических вмешательствах.

"Я сделала уменьшение и подтяжку груди, был пятый размер, я сделала третий. И откачала четыре литра жира из живота и из ножек", — поделилась девушка, отметив, что часть этого жира ей вкачали в ягодицы.

Никакого страха перед операциями у нее нет. Наследница ведущей говорит, что это примерно то же самое, что "сходить за хлебом".

Также Полина частый гость в кабинете косметолога. Она следит за всеми бьюти-новинками и не боится экспериментировать. "Я делала губы, года два назад я делала углы челюсти у косметолога. Я частенько делаю биоревитализацию — это просто увлажнение кожи, это укольчики гиалуроновой кислоты", — разоткровенничалась дочь Борисовой.

К званию "королева пластических операций" Полина относится без восторга. Более того, она не считает, что перекроила себя. "Я всего лишь слегка подкорректировала внешность", — уверяет Борисова-младшая.