46-летняя звезда сериала "Зачарованные" погибла в ДТП: в машину влетел автомобиль со встречки

Скончался знаменитый голливудский актер Брэд Эверетт Янг. Звезде сериалов "Анатомия страсти" и "Зачарованные" было 46 лет.

Янг попал в аварию, когда за рулем своего автомобиля ехал по шоссе в Калифорнии. По данным полиции, в актера врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе. Брэд скончался до приезда скорой помощи. О смерти артиста сообщил его агент.

"Страсть Брэда к искусству и людям, которые им занимаются, была безграничной. Он выполнил свою миссию, сохранив искусство", — заявил представитель Янга Пол Кристенсен изданию The Hollywood Reporter.

Коллеги также оплакивают уход актера. Звезда сериала "Анатомия страсти" Джен Лилли на своей странице в соцсети опубликовала совместные фото с Янгом. "Я проснулась в шоке и не могла поверить. Я надеялась, что это слухи. Он был одним из моих самых близких друзей", — подписала она серию снимков.

Зрители навсегда запомнят Брэда Эверетта Янга по ролям в популярных сериалах — "Анатомия страсти", "Главный госпиталь", "Зачарованные", "Ангелы Чарли" и других.