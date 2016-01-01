Олег Газманов приехал в Следственный комитет и рассказал о своей беде: "Он за нос нас водил все время"

Сегодня, 18 сентября, Олег Газманов приехал в Следственный комитет и рассказал о той беде, которая случилась с его семьей. Популярный артист дал показания на обвиняемого в мошенничестве Геворка Саркисяна. Как сообщил народный артист России, он отдал ему все свои пенсионные накопления в долг, но так и не дождался их возвращения.

Как утверждает 112, Саркисян обрабатывал Газмановых аж с 2016 года. Он вошел в совместный бизнес с пасынком Олега Газманова Филиппом, а в 2019 году занял внушительную сумму денег, которую до сих пор не отдал, ссылаясь на самые разные причины.

В результате певец написал заявление на Саркисяна лишь сейчас. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее адвокат семьи популярного артиста Роман Кузьмин рассказал, что, чтобы не возвращать деньги, Саркисян ссылался на эпидемию коронавируса, а потом на СВО, что якобы не может перевести сумму из США, где он живет.

"Саркисян хоть и гражданин России, но последние годы проживал в Соединенных Штатах Америки, там у него семья, дом, имущество и наши деньги. Сюда он приезжает тайно по каким-то своим вопросам. Мы много раз просили его о встрече, однако он ни слова нам не говорил и уезжал", - утверждал защитник Газманова.