Лавров объяснил разочарование Трампа темпами украинского урегулирования

Сергей Лавров объяснил разочарование президента США Дональда Трампа темпами урегулирования на Украине. Глава российского МИД считает, что это частично объясняется его желанием быстрых решений, однако это не везде получается.

В то же время, отметил Лавров, в Вашингтоне понимают, что реалии на земле в украинском конфликте определяются не желанием "оттяпать" какую-то территорию. Москва считает важным шагом тот факт, что Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске стал выступать не просто за перемирие на Украине, а за долгосрочное и устойчивое урегулирование.

Лавров подчеркнул, что Москва хочет поддерживать диалог, который установился между президентами России и США, Вашингтон тоже этого желает. Будут продолжаться контакты также между главами внешнеполитических ведомств, помощниками по национальной безопасности и спецпредставителями двух президентов, заявил глава МИД России в эфире Первого канала.