От теории - к практике! Московские IT-колледжи готовят новое поколение специалистов

IТ-отрасли будущего начинаются не в престижном вузе, а в обычном столичном колледже. В этих стенах обучают не только программированию, но и командной работе. А ещё с первого курса умению мыслить, как настоящий разработчик. По словам преподавателей, упор делается на практические навыки, которые сейчас крайне востребованы на рынке труда.

"Дети в первую очередь знакомятся с тем, как верстать сайты. Учатся работать непосредственно с командами по направлению дизайна, по направлению IT. Также знакомятся с написанием кода – frontend, backend. Это очень востребованные знания, так как работодателю в первую очередь нужны специалисты, которые умеют применять эти знания на практике", - говорит Вячеслав Мызников, преподаватель IT-дисциплин ГБПОУ МГКЭИТ.

Большинство студентов – это вчерашние девятиклассники. Но они осознанно выбрали колледж, понимая, что уже на втором курсе получают шанс получить стажировку и начать строить карьеру.

"Я выбрал колледж, потому что я проанализировал, что сейчас востребовано на рынке. Именно у работодателей. И получается, сейчас работодатели делают упор на среднее профессиональное образование. Потому что уже со второго курса студентов трудоустраивают, и во время учёбы идёт уже старт в профессию", - говорит Влад Лимаренко, студент первого курса ГБПОУ МГКЭИТ.

Обучение ступенчатое: сначала основы, затем, начиная со второго курса, профильные дисциплины, разработанные совместно с ведущими компаниями столичного IТ-сообщества. Первокурсники здесь учат базовые языки программирования, сложные веб-сайты. Те, кто постарше, уже участвуют в проектах и соревнованиях. Иногда это становится счастливым билетом в жизнь.

"Соревнования, проводимые "Московским транспортом" и совместно с колледжами Москвы, - наша команда заняла первое место в треке планирования траектории. И после этого меня пригласили как раз таки работать в ЦРБТ. Я думаю, судьям понравилась реализация поставленной задачи", - рассуждает Дмитрий Иванов, студент четвертого курса.

Сегодня в IT-специалисте нуждается чуть ли не каждое столичное предприятие. Причём не только промышленные гиганты, но и небольшие фирмы. И колледж готов полностью удовлетворить потребности рынка. Сегодня в Москве открыто более двух тысяч вакансии для выпускников среднего профобразования.

"В городе ведётся целенаправленная работа. Есть целый ряд специальностей. По каждой специальности созданы рабочие группы. Так называемые центры компетенции. В рамках этих центров компетенций эксперты из колледжей совместно с экспертами от наших партнёров-работодателей из индустрии непосредственно формируют портрет компетенции выпускника", - говорит ИГНАТ ИГНАТОВ, заместитель директора ГБПОУ МГКЭИТ.

Сегодня московские IТ-колледжи готовят новое поколение специалистов. Не просто пишущих код, а создающих цифровые решения для городов, которые уже интегрированы в нашу жизнь. Поэтому сейчас важны не столько дипломы, сколько актуальные навыки и готовность работать на результат.