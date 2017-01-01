Скромная могила Стеллы Барановской: на ее лечение собирал деньги Малахов, а люди не верили, что у красавицы-актрисы рак

Стелла Барановская скончалась 4 сентября 2017 года. Актриса боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Ей было 30 лет.

Когда у Стеллы выявили острый лимфобластный лейкоз, ей на помощь пришли коллеги певица Зара, Анфиса Чехова, Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Они рассказали о болезни и тяжелом материальном положении Барановской журналистам, после этого вышло сразу несколько программ с участием красавицы-актрисы. Стелла дала интервью Борису Корчевникову и Андрею Малахову. Был объявлен сбор средств на ее лечение.

В какой-то момент актрисе стало лучше, она думала, что еще чуть-чуть и сможет полностью вылечиться. На радостях Барановская вместе с маленьким сыном улетела к морю, а после отдыха пришла на программу "Прямой эфир" и подробно рассказала о том, через какие процедуры ей пришлось пройти. Но после появления на шоу на Стеллу обрушился шквал критики. Люди не поверили в такое чудесное излечение и обвинили актрису во лжи. Россияне, отправлявшие деньги на счет Барановской, потребовали, чтобы она показала медицинские заключения.

В ответ Стелла призналась, что пришла на шоу только потому что ей пообещали солидный гонорар. Мол, она себя очень плохо чувствует, но ради денег согласилась снова появиться на телевидении, хотя в перерывах ей приходилось принимать обезболивающие. Это вызвало еще больший негатив. Народ окончательно убедился, что актриса все выдумала.

За Барановскую больше всех заступалась Анфиса Чехова. Но даже ей не удалось доказать, что со Стеллой действительно произошла беда. В Сети началась настоящая травля больной актрисы. Даже в день, когда друзья объявили, что Барановской больше нет в живых, нашлись те, кто продолжил настаивать на своем: "Это тоже часть спектакля".

Похоронили актрису на Машкинском кладбище в Химках. Проводить в последний путь Стеллу пришли родные и близкие, в том числе Анфиса Чехова и Катя Гордон. Сразу после траурной церемонии могила утонула в цветах, казалось, что друзья не забудут так рано ушедшую девушку и обязательно будут ее навещать.



Но с момента смерти Барановской прошло 8 лет, и теперь на могиле стоит лишь крест, облупившаяся табличка, да старые искусственные цветы. Недавно известный блогер принес красивое фото Стеллы, вот только трудно поверить, что это был душевный порыв, ведь мужчина прямо на кладбище записал рекламу фирмы, которая изготавливает мемориальные портреты.

Отметим, что сыну Барановской уже 14 лет. Мальчик живет с бабушкой.