Зеленский появился в ДНР

Владимир Зеленский вручил украинские награды военнослужащим ВСУ под Красноармейском. Глава киевского режима приехал на часть территории ДНР, временно оккупированную украинскими войсками.

Украинский лидер написал в Telegram, что встретился с "защитниками", участвующими в Добропольской контрнаступательной операции. Зеленский также заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ходе операции под Красноармейском (украинское название -Покровск), а также об общей ситуации на фронте.

Как заявлял Зеленский ранее, все страны должны перестать думать о себе и об отношениях с Россией. Он потребовал, чтобы они думали об Украине. Также украинский лидер призвал кураторов скорее ввести новые санкции против России.