Село Шандриголово на севере от Славянска. Как рассказали наши бойцы, в ходе штурма один из украинских боевиков взял в заложники женщину с ребёнком и забаррикадировался в доме. Ему пообещали сохранить жизнь, если он отпустит гражданских. Прикрываясь людьми, боевик вышел на улицу. Ранил одного из российских бойцов и сбежал. В воздухе появился вражеский дрон. Ребенка наши штурмовики успели затащить обратно в дом, а вот его мама получила ранение. Ей пытались оказать помощь военные медики. Однако прилетел ещё один беспилотник. Украинский оператор из двух целей - военной и гражданской - выбрал женщину. Очередной эпизод проявления сущности врага.

Наши штурмовики рассказали, как освобождали населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области. Укрепрайоны противника, которые располагались в лесопосадках, были сожжены авиабомбами и артиллерией. Удалось добиться господства и в воздухе - все передвижения врага контролировали с БПЛА. Вот дрон сжигает танк,который только выехал из укрытия. Видно, как детонирует боезапас. Российские штурмовики признались, что враг достаточно серьезно окопался.

На позицию возле Красноармейска российские бойцы выводят самоходный миномет особой мощности "Тюльпан". Калибр - 240 миллиметров. До противника, засевшего в городе, менее десяти километров.

Украинский гарнизон в Красноармейске находится практически в блокаде. Это признали даже международные наблюдатели. Впрочем, из Киева приказа на отступление не поступало. Все дороги, ведущие в город, по которым ранее подвозили провизию и боезапас, под контролем российской армии. Здесь же возле Красноармейска развернута эшелонированная система противодействия беспилотникам ВСУ. При помощи мобильных радиолокационных комплексов бойцы группировки "Центр" выявляют воздушные трассы, по которым летят бпла противника. В воздухе постоянно находятся наши FPV-дроны - ими осуществляют перехваты.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике в районах населённых пунктов Кутузовка, Вольное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Новый Донбасс, Красный Лиман и Ленино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 435 военнослужащих", - рассказали в Минобороны.

Сообщается, что Россия сегодня передала Украине тысячу тел, в Россию возвращено 24 тела наших погибших бойцов.