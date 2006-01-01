Камилла одним жестом отослала Кейт Миддлтон подальше от Мелании Трамп: вот что произошло

17 сентября в Великобританию с официальным визитом прибыл президент США Дональд Трамп с супругой Меланией. Первых лиц Америки встречали принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Позднее главную чету США поприветствовали сам король Карл III с супругой Камиллой.

Не обошлось без шумихи в Сети. Там распространилась целая теория заговора, основанная на видео, где королева Камилла, словно недовольная тем, что все внимание Мелании Трамп перетянула на себя Кейт Миддлтон, в какой-то момент сделала выразительный жест рукой, после чего принцесса Уэльская мгновенно ретировалась к принцу Уильяму, отмечает Spletnik.

Многие комментаторы немедленно припомнили принцессу Диану, которая также постоянно привлекала внимание и явно затмевала соперницу Камиллу.

Отметим, что позднее Камилле удалось полностью завладеть вниманием Мелании Трамп, когда дамы отправились вдвоем в Королевскую библиотеку.