Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций. Главные заявления

18 сентября Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций, передает пресс-служба Кремля. Вот о чем говорил глава государства:

Ранее Путин заявил на совещании с правительством, что Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики. Бюджет на следующую трехлетку призван решать как текущие, так и перспективные вопросы развития страны, указал глава государства. ВВП России за 7 месяцев вырос на 1,1%.