Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций. Главные заявления

18 сентября Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций, передает пресс-служба Кремля. Вот о чем говорил глава государства:

Путин выразил благодарность всем избирателям, пришедшим на выборы. По его словам, доверие избирателей гарантирует политическую стабильность в России, что имеет непреходящее значение;

Путин уверен, что ветераны СВО внесут позитивный вклад в работу политических партий;

России еще далеко до рецессии, отметил президент;

В России сохраняется высокий уровень развития боевой авиации, заявил Путин. Президент добавил, что Россия не только полностью удовлетворяет потребности армии в авиации, но и поставляет ее на экспорт;

Путин назвал одним из безусловных приоритетов сохранение макроэкономической стабильности. От нее зависит обороноспособность и выполнение соцобязательств, в том числе перед семьями и пенсионерами;

Путин назвал распределение студентов медвузов после завершения обучения одним из вариантов решения кадровой проблемы;

Исторический минимум безработицы в России сохраняется, заявил Путин;

Власти на федеральном и региональном уровне не должны делать вид, что проблемы миграции не существует, заявил Путин. Президент добавил, что многие решения в миграционной политике России приняты, надо добиться их исполнения;

Путин указал на необходимость понимания грани, за которой управляемое охлаждение экономики может стать "переохлаждением";

Путин поддерживает идею расширения выдачи земель ветеранам СВО. Президент уточнил, что введение квоты для ветеранов СВО в органах власти может привести к формализму;

Путин считает возможным подумать об отмене патентной системы для мигрантов;

Ранее Путин заявил на совещании с правительством, что Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики. Бюджет на следующую трехлетку призван решать как текущие, так и перспективные вопросы развития страны, указал глава государства. ВВП России за 7 месяцев вырос на 1,1%.