Путин допустил возможность возвращения Волгограду названия Сталинград

Вопрос возвращения Волгограду имени Сталинград должен решаться на региональном уровне. Над этим можно подумать, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал этот вопрос на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Путин подчеркнул, что решать вопрос должны местные жители.

Путин подчеркнул, что вклад в победу над гитлеровской Германией руководителя СССР Иосифа Сталина нельзя забывать. Президент подчеркнул, что этот вопрос нужно деполитизировать, передает ТАСС.